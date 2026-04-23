Motociclista Juan sufre caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La rutina matutina de un joven trabajador terminó en un susto y varios golpes, luego de protagonizar una aparatosa caída mientras se dirigía a su empleo en calles del sector El Pueblo.

El accidente se registró minutos antes de las 10:00 horas en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Río Lerma, donde la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Control de Accidentes no se hizo esperar tras el reporte de un motociclista lesionado.

El joven motociclista Juan Alberto Robledo sufrió lesiones tras perder el control de su unidad. En el sitio, socorristas brindaron atención a Juan Alberto Robledo Díaz, de 23 años, quien presentaba diversas abrasiones en el brazo y pierna derecha, producto del fuerte contacto contra el pavimento tras perder el control de su unidad.

De acuerdo con su versión, el joven apenas había salido de su domicilio con rumbo a un restaurante donde labora, cuando al pasar por el cruce encontró grava suelta y una piedra en la vialidad, lo que provocó que la motocicleta derrapara de forma repentina.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar del accidente para brindar atención. El impacto lo proyectó contra el suelo, quedando tendido por algunos instantes, lo que generó preocupación entre vecinos que de inmediato solicitaron ayuda.

Aunque los paramédicos recomendaron su traslado a un hospital para una valoración más completa, el joven optó por retirarse por sus propios medios, acompañado por su madre, al considerar que sus lesiones no eran de gravedad.

El accidente ocurrió en el cruce de Cuauhtémoc y Río Lerma, sin daños a terceros. Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y confirmaron que no hubo terceros involucrados ni daños adicionales, por lo que no se aplicaron sanciones.