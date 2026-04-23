Frontera: Policía Municipal realiza jornada de proximidad social

FRONTERA, COAH.– En un intento por acercarse a la comunidad y fortalecer la confianza ciudadana, elementos de la Policía Municipal tanto de Monclova como de Frontera, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, de la Policía Estatal Coahuila y del GRC, participaron en una jornada de proximidad social realizada la mañana de este miércoles en el municipio de Frontera.

El evento tuvo lugar alrededor de las 09:30 horas en el Jardín de Niños "México", ubicado en la colonia Guadalupe Borja, donde diversas corporaciones de seguridad se dieron cita para convivir directamente con niñas, niños y padres de familia.

Durante la actividad, los agentes realizaron dinámicas enfocadas en la prevención del delito, fomentando valores como el respeto, la legalidad y la confianza en las autoridades, en un ambiente completamente distinto al que suelen enfrentar en su labor cotidiana.

La jornada fue organizada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo la Dirección de Gabriel Vázquez Ramírez, con el objetivo de generar un vínculo más cercano entre la población y las instituciones encargadas de la seguridad, especialmente en edades tempranas.

La participación de los elementos investigadores llamó la atención de los asistentes, quienes pudieron interactuar con ellos, conocer parte de su trabajo y resolver dudas sobre la función que desempeñan en la procuración de justicia.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan romper la barrera entre ciudadanía y corporaciones, apostando por la prevención y la construcción de entornos más seguros desde la base social.

Con este tipo de iniciativas, tanto autoridades municipales como estatales reafirman su compromiso de trabajar en contacto directo con la comunidad.