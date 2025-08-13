Agarra a su madre a patadas

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de la tercera edad fuera brutalmente agredida por su propio hijo, quien le arrebató el dinero de su pensión del programa Bienestar momentos después de que lo retirara.

La víctima, identificada como Laura Leticia Velázquez Muñoz, de 73 años, vecina de la colonia Hipódromo, llegó llorando y con visibles golpes a la Presidencia Municipal, ubicada a escasos metros de una sucursal del Banco del Bienestar.

Entre sollozos, denunció que su hijo la atacó a golpes para quitarle el efectivo que acababa de recibir.

Guardias municipales que acudieron a auxiliarla informaron que la mujer presentaba dolor intenso en el costado izquierdo, así como lesiones en una pierna y el abdomen, derivadas de patadas y puñetazos.

Ante la gravedad del caso, se solicitó el apoyo del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC). Paramédicos llegaron rápidamente, le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a la clínica 7 del IMSS, donde personal médico reportó que presentaba golpes en costillas y rodilla, lesiones que serían valoradas con estudios radiológicos para determinar la extensión del daño.

El agresor, descrito por vecinos como una persona con antecedentes de conductas violentas, huyó inmediatamente tras el ataque. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales no han informado sobre su localización o detención.