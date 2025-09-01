Clientes de Alianza Nacional Multimarca protestan por incumplimiento de entrega de vehículos

Lo que debía ser el estreno triunfal de autos flamantes se convirtió en un desfile de quejas y desilusión para clientes de la financiera Alianza Nacional Multimarca, que en lugar de estrenar vehículo terminaron estrenando corajes y deudas.

Este primero de septiembre, ocho afectados se manifestaron en las afueras de las oficinas ubicadas en la plaza comercial Santa Fe, localizada sobre el bulevar Harold R. Pape y la avenida Monterrey, donde reclamaron que, pese a haber entregado enganches y hasta mensualidades, los vehículos prometidos en "menos de quince días" siguen brillando... pero por su ausencia.

Entre los casos, destaca el de Karla Martínez, vecina de Castaños, quien aseguró que entregó un enganche de 15 mil 80 pesos para un Mazda Sport 2024 el pasado 26 de junio, además de una mensualidad de cuatro mil pesos. En lugar de recibir las llaves de su auto, le ofrecieron tres brillantes alternativas: conseguir un aval con propiedad, pagar hasta seis meses por adelantado o cancelar el contrato, eso sí, con la generosidad de regresarle apenas el 30 por ciento de su dinero. Todo un "trato justo", según la financiera.

Otros clientes, como Juan José Castro y Juan Castro, tampoco tuvieron mejor suerte. Con más de 15 y 20 mil pesos entregados, respectivamente, aseguraron que ni Versa ni Sentra han visto pasar más que en los catálogos. Eso sí, las mensualidades seguían incrementando y los plazos se alargaban hasta siete años, como si en lugar de un auto les estuvieran vendiendo una hipoteca disfrazada de coche.

La tensión subió tanto que hasta la Policía Municipal tuvo que intervenir, acompañada de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron nota de los hechos para darle un giro legal al embrollo. El gerente, identificado como Cristian, les prometió "posibles respuestas" para el próximo miércoles, aunque con el detalle de que cualquier reembolso sería parcial. Ante tal burla, las autoridades recomendaron a los afectados acudir formalmente a presentar sus denuncias, porque aquí el único motor que arranca es el de la indignación.