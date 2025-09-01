Conductora Imprudente Provoca Choque con Camioneta del SIMAS

La imprudencia de una conductora que realizó una vuelta en ´U´ terminó en accidente vial la tarde de ayer, en la colonia El Pueblo, donde se atravesó al paso de una camioneta del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS).

El percance se registró sobre la calle Cuauhtémoc, en su cruce con la calle La Paz, cuando Lluvia Rodríguez, al volante de un Volkswagen Vento color gris, trató de retornar en "U" sin extremar precauciones, lo que provocó que fuera impactada por una camioneta Nissan NP300 blanca del SIMAS, conducida por el empleado Luis Sánchez.

A raíz del choque, la mujer resultó con molestias físicas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo de levantar el peritaje correspondiente y abanderar la zona, pues la vialidad tuvo que ser cerrada por algunos minutos para que una grúa pudiera remolcar la camioneta dañada hacia un corralón.

Ambas partes serían citadas en las instalaciones de la Comandancia Municipal para intentar llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.