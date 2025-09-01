Axel Manuel Reyna Ibarra aprehendido por portación ilegal

Un hombre que portaba un arma prohibida y que lanzó amenazas contra oficiales de la Policía Municipal fue detenido la tarde de este lunes en calles del Fraccionamiento Monclova, cuando intentaba evadir a la autoridad con actitud sospechosa.

El sospechoso fue interceptado e identificado como Axel Manuel Reyna Ibarra, de 24 años de edad, vecino de la colonia Libertad de Castaños.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:35 horas, cuando elementos de la unidad 235 patrullaban sobre la calle José María Pino Suárez, entre las calles Bosque Treviño y José María Pino Suárez, donde ubicaron a un individuo que al notar su presencia trató de ocultarse entre los vehículos estacionados.

Al ser cuestionado por su comportamiento, el joven comenzó a insultar a los oficiales y aseguró que llevaba consigo un arma punzocortante "para defenderse".

Tras una revisión corporal voluntaria, los policías encontraron entre sus pertenencias un cuchillo hechizo con hoja de acero de aproximadamente 12 centímetros, envuelto en cinta negra en el mango. Por ello, de inmediato fue desarmado, asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal.

Axel Manuel Reyna Ibarra quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos de portación de arma prohibida, amenazas y lo que resulte, junto con el arma asegurada como prueba.