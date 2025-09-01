Detenidos por agresión: esposo y padrastro involucrados

Una mujer resultó lesionada la noche del domingo tras ser brutalmente atacada por su esposo en el campo de la Garibay, sobre la avenida Las Torres, lo que movilizó a vecinos, socorristas y elementos de la Policía Municipal.

La víctima fue identificada como Soraida San Juanita Hernández García, de 42 años, quien señaló directamente a su cónyuge, Armando Jasso Martínez, de 44, como el responsable de la agresión que la dejó inconsciente en plena vía pública.

Testigos indicaron que el sujeto primero la abofeteó, derribándola al suelo, y después se abalanzó sobre ella para seguir golpeándola, hasta que vecinos intervinieron.

Una testigo relató que al intentar detener la agresión, Jasso la amenazó diciéndole que también la golpearía si se metía.

En ese momento arribó Andrés Cabello Castellanos, padrastro de la víctima, quien al ver a su hijastra tirada no dudó en enfrentar al agresor, propinándole un golpe en el rostro que lo hizo sangrar de la nariz.

Minutos después, llegaron los oficiales preventivos, quienes intervinieron y procedieron a la detención del agresor de Soraida y de su padrastro.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a Soraida San Juanita y la trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.

En tanto, Armando Jasso Martínez fue asegurado por violencia familiar, mientras que Andrés Cabello Castellanos también fue detenido por su participación en el altercado, señalado por el delito de lesiones dolosas.

Ambos quedaron a disposición de las autoridades: Armando en manos del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Frontera, donde se definirá su situación legal en las próximas horas, mientras que Andrés Cabello, ante el Ministerio Público bajo el cargo de lesiones y/o lo que resulte.