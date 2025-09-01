Traslado urgente a Clínica 9 del Seguro Social termina en fallecimiento

La tarde de este lunes se vivió una escena desgarradora en la Clínica 9 del Seguro Social en Frontera, cuando un hombre arribó desesperado con su padre a bordo de un vehículo, buscando ayuda médica, pero lamentablemente el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Reynaldo Rocha Cervantes, de 81 años de edad, vecino de la colonia Roma, quien repentinamente comenzó a sentirse mal alrededor de las 17:10 horas en su domicilio de la calle Apolo.

Ante la emergencia, su hijo, Reynaldo Emilio Rocha Hernández, hizo todo lo posible por salvarlo y lo trasladó de inmediato en su coche hasta el hospital.

Con el rostro desencajado, el hombre pidió auxilio a los médicos de la clínica, pero nada pudieron hacer, pues su padre ya había muerto en el trayecto.

La conmoción alcanzó también a quienes presenciaron la desgarradora escena en el área de urgencias.

Al lugar llegaron oficiales de la Policía Municipal y más tarde detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes confirmaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.