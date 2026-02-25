Agencia de Investigación Criminal cateó inmueble en Monclova: asegura narcóticos

MONCLOVA, COAH. — Un operativo sorpresa encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Centro sacudió la madrugada de este miércoles la Zona Centro de Monclova, donde un inmueble señalado por vecinos como presunto punto de venta de droga fue cateado, logrando el aseguramiento de narcóticos listos para su distribución.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Progreso, luego de que múltiples denuncias anónimas alertaran sobre movimientos sospechosos en el lugar. Estas quejas ciudadanas permitieron a las autoridades integrar una carpeta de investigación y obtener la orden judicial para intervenir el domicilio.

El operativo y sus resultados

Durante el cateo, los agentes localizaron varias bolsas de plástico que contenían la droga conocida como "cristal", presuntamente preparada para su venta al menudeo. Además, fueron aseguradas básculas grameras, herramientas comúnmente utilizadas para pesar y dosificar el narcótico antes de su comercialización.

El despliegue fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes ejecutaron la orden expedida por un Juez, contando con el respaldo de la Policía del Estado para resguardar el perímetro y evitar cualquier intento de fuga o intervención externa.

Colaboración ciudadana y seguridad

Asimismo, oficiales de la Policía Municipal de Monclova apoyaron con labores de vigilancia en las calles aledañas, mientras que personal del Ejército Mexicano permaneció en el sitio como parte del esquema de seguridad para garantizar que el operativo se desarrollara sin incidentes.

Autoridades destacaron que este resultado fue posible gracias a la colaboración entre corporaciones y a la participación ciudadana mediante denuncias anónimas, reiterando el llamado a la población a reportar actividades ilícitas para continuar debilitando los puntos de distribución de droga en la ciudad.