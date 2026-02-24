Hombre escapa tras golpear a Alejandra N en Monclova

MONCLOVA, COAH. — La madrugada de ayer, el sur de la ciudad volvió a ser escenario de violencia familiar, luego que una mujer fue presuntamente golpeada por su ex pareja sentimental al interior de su domicilio en la colonia Mezquital del Valle, desde donde el agresor logró escapar a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron sobre la calle José María Pino Suárez, cuando vecinos fueron despertados por los desesperados gritos de auxilio de la víctima, identificada como Alejandra 'N', quien pedía ayuda mientras señalaba que había sido atacada por el hombre con quien anteriormente sostuvo una relación sentimental.

De acuerdo con la versión de la afectada, el sujeto reaccionó de manera violenta luego que ella se negó a retomar la relación. La discusión subió rápidamente de tono hasta convertirse en una agresión física directa, dejando a la mujer con visibles huellas de violencia y en estado de crisis nerviosa.

Tras consumar el ataque, el presunto responsable abordó una motocicleta y huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades, perdiéndose entre las calles del sector sur de la ciudad.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron de inmediato y desplegaron un operativo de búsqueda en colonias cercanas, incluyendo Praderas del Sur, pero pese al recorrido no lograron ubicar al agresor.

Paramédicos no fueron requeridos en el lugar, aunque la víctima permaneció acompañada por vecinos que le brindaron apoyo mientras se calmaba tras la agresión.

Alejandra 'N' informó a los oficiales su intención de acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia formal, señalando que no era la primera vez que sufría hostigamiento y agresiones por parte del mismo individuo.

El caso volvió a encender la preocupación entre habitantes del sector, quienes exigieron mayor vigilancia para evitar que este tipo de hechos queden impunes.