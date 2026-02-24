Edgardo Martínez provoca accidente en Monclova sin lesionados

MONCLOVA, COAH. — Una maniobra indebida al intentar retornar sobre el bulevar Santa Cecilia derivó en un choque por alcance que dejó daños materiales de consideración y movilizó a autoridades municipales la tarde de ayer.

El accidente ocurrió cuando Edgardo Genaro Martínez Medina, con domicilio en Piedras Negras, circulaba de sur a norte a bordo de una Nissan X-Trail modelo 2006 en color gris. Según el informe preliminar, el conductor intentó realizar un retorno sin asegurarse de contar con el espacio suficiente ni la vía libre.

En ese momento, por el mismo carril avanzaba con preferencia un Nissan March color blanco, modelo reciente, conducido por Herber Aguilar Riojas, vecino de la colonia Independencia en Castaños. Al encontrarse de frente con la maniobra repentina, el afectado no logró frenar a tiempo y terminó impactándose en la parte posterior de la X-Trail.

El impacto dejó daños visibles en la parte frontal del March y en la zona trasera del vehículo que intentó el retorno. A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo en pérdidas materiales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento, recabar evidencias y elaborar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades.

Tras las diligencias iniciales, el conductor señalado fue orientado sobre el procedimiento legal a seguir, mientras que las unidades fueron retiradas para restablecer la circulación en la transitada arteria.