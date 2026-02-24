Vecinos de Praderas del Sur protestan contra centro de rehabilitación

MONCLOVA, COAH.- La inconformidad vecinal subió de tono en la colonia Praderas del Sur, primer sector, donde habitantes denunciaron que una vivienda opera presuntamente como centro de rehabilitación sin contar —aseguran— con las condiciones adecuadas ni la autorización visible correspondiente.

El inmueble señalado se localiza sobre la avenida Mineros, entre Paseo Sección 11, Paseo Sección 67 y Paseo Sección 1º de Mayo. Se trata, según describen los colonos, de una casa de dimensiones reducidas, con apenas dos habitaciones, cocina y comedor, lo que consideran insuficiente para albergar a personas en proceso de rehabilitación.

De acuerdo con los vecinos, la preocupación no solo radica en el tamaño del lugar, sino en el entorno. Señalan que en ese sector las viviendas están construidas de manera contigua, sin patios amplios ni áreas que permitan resguardar adecuadamente a los internos, lo que podría representar un riesgo tanto para quienes reciben tratamiento como para las familias que habitan en las inmediaciones.

Aunado a ello, denunciaron que los encargados del sitio han mostrado actitudes hostiles hacia personas que transitan por el área y que presuntamente enfrentan problemas de adicción. Según relataron, han intentado intervenir o "corregir" a algunos individuos en plena vía pública, situación que ha generado temor entre madres y padres de familia.

Ante este panorama, los colonos realizaron una manifestación pacífica frente al domicilio, exigiendo la intervención de las autoridades municipales y sanitarias para verificar si el lugar cuenta con los permisos necesarios y cumple con la normativa vigente.

Los inconformes solicitaron que, de no reunir los requisitos legales, el centro sea clausurado o reubicado en un espacio que garantice seguridad y condiciones adecuadas para su operación, sin afectar la tranquilidad del sector.

Hasta el momento no se ha emitido una postura oficial respecto al caso. Mientras tanto, la tensión persiste en Praderas del Sur, donde los vecinos advirtieron que continuarán insistiendo hasta recibir una respuesta clara de las autoridades.