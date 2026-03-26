Fuerte operativo de la Agencia de Investigación Criminal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte operativo de la Agencia de Investigación Criminal sacudió anoche la tranquilidad del Fraccionamiento Carranza, luego que un juez liberó una orden de cateo y aprehensión contra un individuo cuya identidad permanece bajo reserva.

La movilización se centró en la calle Matamoros, donde agentes ministeriales, respaldados por varias unidades de los tres órdenes de gobierno, desplegaron un cerco de seguridad que incluyó hasta tres anillos de vigilancia alrededor del domicilio señalado. El objetivo: blindar la zona, impedir la posible huida del sospechoso y permitir que la intervención se realizara sin riesgos para los elementos.

Vecinos relataron que la presencia de patrullas y agentes armados generó tensión e incertidumbre en el sector. Algunos observaron desde sus ventanas cómo el personal ministerial ingresaba al inmueble tras presentar la orden judicial correspondiente. El cateo se realizó bajo protocolos estrictos, en el marco de una investigación en curso cuyos detalles continúan bajo hermetismo.

De manera extraoficial trascendió que la diligencia tenía como fin detener a una persona presuntamente vinculada a hechos delictivos, aunque hasta anoche no se confirmó si la orden de aprehensión fue ejecutada o si se encontraron objetos de interés dentro de la vivienda.

Durante varios minutos, el acceso a peatones y automovilistas fue restringido mientras los agentes realizaban su labor. Posteriormente, las unidades se retiraron sin emitir declaraciones oficiales, dejando a los residentes con más preguntas que respuestas.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre los resultados del cateo ni sobre el estatus del posible detenido, por lo que se espera que en las próximas horas se brinde información oficial.