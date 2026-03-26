Ciclista muere tras ser atropellado en Castaños

CASTAÑOS, COAH.—Lo que inició como un accidente vial terminó convirtiéndose en una tragedia, luego que un hombre de 57 años perdió la vida tras cinco horas de agonía en la Clínica 7 del IMSS, donde permanecía internado luego de ser brutalmente arrollado por una mujer mayor mientras circulaba en su bicicleta por la avenida Ferrocarril, en plena Zona Centro.

El incidente ocurrió la mañana del jueves, cuando Javier Reyes Cardona, vecino de la calle Emilio Carranza número 215 de la colonia Independencia, se desplazaba en su bicicleta color verde, tipo montaña, rodada 20.

Testigos relataron que el hombre avanzaba de manera normal por la arteria cuando, de forma repentina, un automóvil Chrysler 300, modelo 2006, color gris, lo embistió de lleno, proyectándolo varios metros y dejándolo gravemente herido sobre la cinta asfáltica.

La conductora responsable fue identificada como Norma Gabriela Lerma Fuentes, de 64 años, con domicilio en la colonia California, quien fue asegurada por elementos del Departamento de Control de Accidentes en el lugar de los hechos. El vehículo involucrado también quedó bajo resguardo oficial para las diligencias correspondientes.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para auxiliar al lesionado, quien presentaba golpes severos y posibles fracturas que comprometían su estado de salud. Inicialmente fue trasladado a la Clínica 8 del IMSS en Castaños; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue canalizado minutos después a la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, Javier Reyes Cardona falleció cinco horas después de su ingreso, víctima de las lesiones provocadas por el atropellamiento.

La presunta responsable fue remitida ante el Ministerio Público del fuero común, quien definirá su situación legal conforme avancen las investigaciones y se determine el nivel de responsabilidad en este fatal hecho que ha enlutado a una familia castañense.