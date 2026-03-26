Movilización de Seguridad Pública en Monclova por falsa riña

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos del Departamento de Seguridad Pública se registró la noche de ayer en el conflictivo sector sur de la ciudad, específicamente en la colonia Colinas de Santiago, luego de que se reportara una presunta riña entre pandilleros, situación que terminó siendo completamente falsa.

El aviso ingresó a través del número de emergencias 911, alertando sobre una supuesta pelea multitudinaria entre grupos rivales. La información provocó la rápida reacción de las autoridades, quienes enviaron varias patrullas al punto, ante el riesgo de una confrontación violenta en la zona.

Al arribar, los oficiales realizaron recorridos de vigilancia por distintas calles, establecieron círculos de seguridad y se desplegaron en varios puntos estratégicos con la intención de ubicar a los presuntos participantes. Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda, no encontraron personas lesionadas, disturbios ni reuniones sospechosas.

Los mandos policiales confirmaron que todo se trató de una llamada falsa que movilizó innecesariamente a las corporaciones, generando un desgaste operativo y distrayendo recursos que pudieron haber sido utilizados en emergencias reales.

Autoridades de Seguridad Pública reiteraron su llamado a la ciudadanía para evitar el uso irresponsable de las líneas de emergencia, recordando que las falsas alarmas pueden retrasar la atención en incidentes verdaderamente urgentes y derivar en sanciones para quienes las realizan.