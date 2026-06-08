Fiscalía blinda elección Con módulos de vigilancia

MONCLOVA, COAH.- Con presencia permanente en distintos puntos estratégicos de la ciudad, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) reforzaron la vigilancia y atención ciudadana durante la jornada electoral, como parte del operativo implementado por la Fiscalía General del Estado para garantizar un proceso ordenado y seguro.

Desde temprana hora, agentes ministeriales fueron desplegados en módulos instalados en zonas de alta circulación, donde ofrecieron orientación a los votantes, resolvieron dudas relacionadas con la ubicación de casillas y permanecieron atentos ante cualquier situación que pudiera alterar el desarrollo de la elección de diputados locales.

El inspector Roberto Torres, representante de la Agencia de Investigación Criminal en la Región Centro, informó que en Monclova se habilitaron tres puntos de atención ciudadana, además de un módulo adicional en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Los puestos de atención fueron ubicados sobre el bulevar Ejército Mexicano y Harold R. Pape, en la intersección de la avenida Sidermex con la carretera federal 57, así como en el cruce del bulevar San José y calle 3 de la colonia Hipódromo.

Las unidades permanecieron operando durante toda la jornada con personal capacitado para recibir reportes relacionados con posibles irregularidades electorales, incluyendo denuncias por presunta compra de votos o cualquier conducta que pudiera constituir un delito.

De acuerdo con la autoridad, hasta el cierre del reporte no se habían presentado denuncias formales. Sin embargo, decenas de ciudadanos acudieron a los módulos para solicitar información y orientación sobre el proceso de votación.

La Fiscalía destacó que este despliegue formó parte de un esquema regional integrado por 16 módulos distribuidos en los municipios de la Región Centro-Desierto, con la finalidad de ofrecer atención inmediata y fortalecer las condiciones de seguridad durante la jornada electoral.