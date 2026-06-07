Incendio en Monclova: César Alejandro y su familia evacuaron a tiempo

Un incendio registrado durante la noche en una vivienda de la colonia Estancias de Santa Ana movilizó a bomberos y policías municipales. Los ocupantes lograron ponerse a salvo antes de que el fuego causara mayores daños.

MONCLOVA, COAH.– La tranquilidad de una familia se vio interrumpida la noche del sábado cuando un incendio se desató al interior de una vivienda ubicada en la colonia Estancias de Santa Ana, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 luego de que los habitantes del domicilio observaron que una de las habitaciones comenzaba a ser consumida por las llamas. La vivienda afectada se localiza sobre la calle San José, donde rápidamente acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y oficiales de la Policía Municipal para atender la contingencia.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario, identificado como César Alejandro, el origen del siniestro habría estado relacionado con una extensión eléctrica en malas condiciones que se encontraba conectada dentro de una recámara.

Al detectar el fuego, los integrantes de la familia abandonaron el inmueble de inmediato para evitar quedar atrapados por el humo y las llamas. La rápida reacción permitió que todos los ocupantes se pusieran a salvo antes de que la situación se agravara.

Acciones de la autoridad

A su llegada, los bomberos desplegaron maniobras de control y combate al fuego para evitar que el incendio se extendiera hacia otras áreas de la vivienda o inmuebles contiguos. Tras varios minutos de trabajo, la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

Detalles confirmados

Las autoridades realizaron una inspección en el lugar para evaluar los daños materiales y descartar riesgos adicionales derivados del incidente. El fuego dejó afectaciones dentro de la habitación donde se originó el siniestro, mientras que la intervención oportuna evitó consecuencias mayores.