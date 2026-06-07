Bomberos de Frontera controlan incendio en taller de colonia Borja

FRONTERA, COAH.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la tarde de ayer en la colonia Borja, luego de que vecinos reportaran un incendio en el interior de un taller ubicado en el cruce de las calles Hipódromo y Aquiles Serdán.

¿Cómo ocurrió el incendio?

El reporte alertó a las autoridades sobre la presencia de fuego en el patio del establecimiento, lo que provocó la inmediata salida de elementos del Cuerpo de Bomberos de Frontera para atender la emergencia.

A su llegada, los apagafuegos localizaron las llamas concentradas en el área posterior del inmueble y desplegaron maniobras de control para evitar que el siniestro alcanzara otras zonas del taller o propiedades contiguas.

Detalles confirmados sobre el incidente

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron sofocar por completo el incendio, eliminando cualquier riesgo de propagación y asegurando el área para descartar nuevos puntos de ignición.

A pesar de la magnitud de la movilización y de la preocupación generada entre los habitantes del sector, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas durante el incidente.

Los daños quedaron limitados a pérdidas materiales en el patio del negocio, mientras que las causas que originaron el fuego no fueron dadas a conocer en el lugar de los hechos.

Acciones de la autoridad tras el siniestro

Una vez controlada la situación, los elementos de Bomberos realizaron una inspección preventiva antes de retirarse, dejando el sitio fuera de peligro y bajo resguardo de sus propietarios.