Intervención policial en Monclova tras denuncia de agresión a menor

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia por presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años movilizó a elementos policiacos durante los primeros minutos de ayer, luego de que la madre de la menor solicitara su intervención en un domicilio de la colonia Tierra y Libertad.

El reporte se registró alrededor de las 00:08 horas, cuando la mujer informó a los oficiales que su hija le había revelado un señalamiento contra su propio padre.

De acuerdo con la información proporcionada a los agentes, la adolescente habría atravesado un episodio de depresión y consumido bebidas alcohólicas antes de contarle a su madre lo ocurrido.

La joven manifestó temor de que su progenitor volviera a acercarse a ella, por lo que pidió a su madre evitar cualquier contacto posterior.

La mujer explicó que, al solicitar el apoyo de las autoridades, su hija se encontraba desorientada y, posteriormente, se había quedado dormida.

Ante la gravedad de los señalamientos y la edad de la adolescente, la madre pidió que los policías tomaran conocimiento de los hechos y actuaran conforme a los procedimientos legales correspondientes.

En el informe policial quedó asentado que el hombre señalado permanecía en el domicilio y negó las acusaciones en su contra.

Hasta el momento, la información disponible no confirma la comisión de un delito, ni precisa si las autoridades iniciaron formalmente una carpeta de investigación o realizaron alguna detención.

Corresponderá a las instancias competentes esclarecer los hechos mediante las diligencias correspondientes, recabar los testimonios necesarios y determinar si procede implementar medidas de protección para la adolescente.

Por tratarse de una menor de edad, su identidad y privacidad deberán mantenerse protegidas durante cualquier actuación relacionada con el caso. Asimismo, será necesario determinar si requiere atención especializada y establecer las medidas pertinentes para prevenir posibles situaciones de riesgo.

Mientras las autoridades realizan las investigaciones, los señalamientos deberán tratarse con reserva y sin prejuzgar la responsabilidad del hombre mencionado, cuya situación jurídica dependerá de las determinaciones legales correspondientes.