Fallece peregrino rumbo a San Judas

FRONTERA, Coah.- La peregrinación de Miguel Ángel Aguirre, de 70 años, terminó en tragedia luego de que sufriera un infarto mientras caminaba hacia la capilla de San Judas Tadeo, ubicada en el ejido 8 de Enero, para cumplir con una tradición religiosa.

El hombre salió de la colonia Progreso, en Monclova, con rumbo al recinto religioso. Como en años anteriores, recorrió la ciclovía de la carretera 30, acompañado por familiares y algunos de sus hijos.

Su propósito era llegar hasta la capilla para agradecer y mantener viva su devoción a San Judas Tadeo, una tradición que formaba parte de su vida.

Sin embargo, durante el trayecto comenzó a presentar malestares físicos, por lo que tuvo que detenerse. Sus acompañantes permanecieron cerca mientras su estado de salud empeoraba repentinamente, hasta que cayó al suelo.

Ante la emergencia, solicitaron ayuda a los cuerpos de auxilio. Paramédicos de Protección Civil de Frontera acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Pese a los esfuerzos de los socorristas, el hombre no sobrevivió. De acuerdo con la información disponible, sufrió un infarto fulminante y fue declarado sin vida en el sitio.

El fallecimiento causó consternación entre sus familiares, quienes lo acompañaban durante el recorrido hacia el santuario.

La caminata quedó interrumpida sobre la ruta que Miguel Ángel había recorrido en otras ocasiones para llegar ante el altar de San Judas Tadeo y encender una veladora, como parte de su tradición religiosa.

Lo que comenzó como una jornada de fe terminó en una tragedia para sus seres queridos, quienes enfrentaron la pérdida del hombre que había salido de casa con la intención de cumplir una vez más con su costumbre.