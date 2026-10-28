Piden denunciar a presunto agresor

MONCLOVA, Coah.- La difusión de un señalamiento por una presunta agresión contra una mujer derivó en un llamado a posibles víctimas de Cervando García para que acudan al Ministerio Público y presenten las denuncias correspondientes.

De acuerdo con una publicación ciudadana, el hombre habría agredido a una mujer durante la jornada del martes, hecho que presuntamente motivó su detención. Sin embargo, la información difundida no precisa dónde ocurrió la agresión, cómo sucedieron los hechos ni qué autoridad intervino.

La persona que compartió el mensaje aseguró que habría otras personas afectadas por el mismo individuo, por lo que exhortó a quienes consideren haber sido víctimas de situaciones similares a acudir ante las autoridades y formalizar sus señalamientos.

El llamado busca que las posibles víctimas proporcionen sus testimonios y aporten información que permita al Ministerio Público determinar si existen otros hechos que deban investigarse.

Asimismo, se pidió a quienes tengan conocimiento de posibles agresiones relacionadas con el caso que informen directamente a las autoridades, a fin de que se inicien los procedimientos legales correspondientes, si existen elementos para ello.

Hasta el momento, la información disponible no establece cuántas personas han presentado denuncias formales, si existen otras carpetas de investigación relacionadas con Cervando García ni cuál es su situación jurídica actual.

Tampoco se cuenta con información oficial que confirme si la presunta detención está vinculada exclusivamente con el caso de la mujer o si existen otros señalamientos en su contra.

La presentación de denuncias permitirá que el Ministerio Público recabe testimonios, analice los elementos disponibles y determine las diligencias que correspondan conforme a la ley.

Por ahora, los datos difundidos provienen de una publicación ciudadana y no incluyen una versión oficial de las autoridades. Los señalamientos deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia.