Adolescente es herido con machete en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un adolescente de 15 años resultó lesionado en la nuca luego de ser perseguido por varios sujetos, derribado de su motocicleta y presuntamente atacado con un machete en la colonia 21 de Marzo. Los agresores huyeron y no fueron detenidos.

El menor fue identificado como Jonathan Alexander, conocido entre sus allegados como "Jona". De acuerdo con versiones de testigos, intentaba escapar de sus perseguidores cuando llegó a las inmediaciones de la unidad deportiva ubicada en el cruce de las calles 7 y 44.

En ese punto, los individuos le dieron alcance, lo tiraron de la motocicleta y comenzaron a golpearlo. Durante la agresión, presuntamente uno de los atacantes utilizó un machete y lanzó varios tajos, uno de los cuales alcanzó al adolescente en la parte posterior del cuello.

La violencia del ataque provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, luego de que personas que se encontraban en el sector solicitaran ayuda para atender al lesionado.

Tras la agresión, los presuntos responsables escaparon a bordo de sus respectivas motocicletas y dejaron al menor en el lugar.

Paramédicos acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde sería sometido a una valoración médica. Según la información disponible, la lesión no habría sido de gravedad; sin embargo, el adolescente requirió atención especializada.

Elementos de la policía municipal también acudieron al sector y realizaron recorridos de búsqueda por las calles de la colonia y sus alrededores, con la intención de localizar a los participantes en el ataque.

Los operativos no dieron resultados positivos, pues ninguno de los presuntos agresores fue localizado ni detenido.

Hasta el momento, la información disponible no establece el motivo de la persecución ni proporciona la identidad de los involucrados.

El caso quedó bajo la atención de las autoridades correspondientes, mientras el adolescente recibía atención médica y los responsables permanecían sin ser localizados.