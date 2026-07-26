Mujer es agredida por su esposo en colonia Lupita Murguía

MONCLOVA, COAH.– Una mujer de 29 años fue localizada inconsciente durante la madrugada frente a su domicilio, en la colonia Lupita Murguía, luego de que presuntamente fuera agredida por su esposo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El reporte al sistema de emergencias llevó a elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al cruce de las calles Apóstol Pedro y Santo Niño. En el lugar encontraron a Ana Josefina Zavala de los Santos tendida sobre los escalones de acceso a su vivienda y sin respuesta al momento de la llegada de los socorristas.

Los técnicos en urgencias médicas iniciaron de inmediato las maniobras de valoración y estabilización. Tras varios minutos de atención, la mujer recuperó el conocimiento y fue sometida a una revisión clínica, en la que se confirmaron diversas escoriaciones y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, su esposo llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad y con una actitud agresiva. Señaló que primero la insultó y posteriormente la golpeó en repetidas ocasiones.

La víctima declaró además que el presunto agresor utilizó una silla para atacarla y la golpeó en la cabeza. A consecuencia del impacto perdió el equilibrio, cayó contra el filo de un escalón y quedó inconsciente hasta que vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Concluida la atención pre hospitalaria, los elementos policiacos orientaron a la mujer para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el fin de que se inicie la investigación por el presunto delito de violencia familiar. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos para que las instancias competentes integren las investigaciones y determinen las responsabilidades conforme a la ley.