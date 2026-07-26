Menores de edad son detenidos en Monclova por manejar bajo efectos del alcohol

MONCLOVA, COAH.– Cuatro menores de edad fueron asegurados la noche del sábado por elementos de Tránsito Municipal luego de ser sorprendidos conduciendo motocicletas alteradas, presuntamente bajo los efectos del alcohol y realizando maniobras de riesgo sobre el bulevar San José, en el sector oriente de la ciudad.

La intervención ocurrió después de que automovilistas reportaron al sistema de emergencias que varios motociclistas circulaban a exceso de velocidad a la altura del puente Calicanto, zigzagueando entre los vehículos e invadiendo carriles, lo que ponía en riesgo tanto su integridad como la de otros conductores.

En atención al reporte, oficiales de Tránsito Municipal desplegaron un recorrido por la zona y lograron ubicar a los cuatro menores cuando circulaban sobre el bulevar San José.

Al marcarles el alto y realizar la inspección correspondiente, los uniformados detectaron que los adolescentes presentaban aliento alcohólico, motivo por el cual fueron asegurados para verificar su situación y trasladados al Departamento de Control de Detenidos, donde se llevaron a cabo los procedimientos administrativos correspondientes.

Las motocicletas, que presuntamente presentaban modificaciones mecánicas, quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se determina la situación legal de los menores y se da aviso a sus padres o tutores.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar el Reglamento de Tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en vehículos de dos ruedas, debido al alto riesgo de provocar accidentes.