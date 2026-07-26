Cruz Roja confirma deceso de mujer en Monclova por problemas respiratorios

MONCLOVA, COAH.– Una mujer de 48 años perdió la vida durante la madrugada del sábado presuntamente a consecuencia de problemas respiratorios, al interior de su domicilio ubicado en la colonia Colinas de Santiago.

Los hechos ocurrieron en la calle Conejo, donde José Fidencio Mendoza se encontraba descansando junto a su esposa, Armandina Armendáriz, cuando la mujer comenzó a presentar dificultades para respirar.

Al percatarse de la emergencia, José Fidencio Mendoza solicitó de inmediato el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al domicilio para brindarle atención médica.

Sin embargo, al arribar al lugar, los socorristas confirmaron que Armandina Armendáriz, de 48 años, ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada sin vida en el sitio.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, conforme al protocolo establecido.

Hasta el momento, la autoridad no informó sobre indicios de violencia y el caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar oficialmente la causa del deceso.