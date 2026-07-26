Motociclista resulta lesionado tras derrapar en Monclova

MONCLOVA COAH.— Un motociclista resultó lesionado la tarde del sábado tras derrapar cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad por la colonia Tecnológico.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Julio Verne y Ricardo Flores Magón, donde vecinos reportaron el percance al sistema de emergencias al observar al conductor tendido sobre el pavimento.

Los primeros en llegar fueron oficiales de Tránsito Municipal de Frontera. Aunque al revisar la ubicación confirmaron que el hecho correspondía a la jurisdicción de Monclova, permanecieron en el sitio para brindar apoyo al lesionado mientras arribaban las autoridades competentes.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo valoración médica.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, el conductor perdió el control de la motocicleta debido al presunto exceso de velocidad, lo que provocó que derrapara y sufriera diversas lesiones.

Elementos de Control de Accidentes de Monclova arribaron minutos después; sin embargo, para entonces el motociclista ya había sido trasladado al hospital, por lo que no tomaron conocimiento del percance en el sitio.