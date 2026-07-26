Vandalismo en Monclova: jóvenes destruyen puerta de establecimiento

MONCLOVA, COAH.— Un establecimiento comercial de la colonia Santa Mónica registró daños materiales luego de que un grupo de jóvenes destruyera la puerta principal del inmueble durante la madrugada y escapara antes del arribo de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Nogal y Roble, cuando el encargado del negocio realizaba labores de surtido en el cuarto frío. En ese momento escuchó fuertes golpes provenientes del acceso principal y salió para verificar lo que ocurría.

Al llegar a la entrada encontró la puerta completamente destruida. El cristal quedó hecho añicos y los fragmentos permanecían esparcidos sobre el piso, mientras los responsables ya habían abandonado el lugar. El trabajador informó que no alcanzó a observar la dirección en la que huyeron.

Tras confirmar los daños, el empleado solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad mediante el sistema de emergencias. Minutos después, elementos de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para inspeccionar las afectaciones y tomar conocimiento de los hechos.

Como medida preventiva, el encargado cubrió de manera provisional el acceso con bolsas de plástico para evitar que clientes o peatones resultaran lesionados por los restos de vidrio que permanecían adheridos al marco de la puerta.

Posteriormente, los oficiales desplegaron recorridos de vigilancia en calles aledañas con el propósito de localizar a los presuntos responsables del acto vandálico. Sin embargo, el operativo concluyó sin resultados positivos y no se reportaron personas detenidas.

Las autoridades documentaron el incidente para el seguimiento correspondiente, mientras que los daños materiales quedaron a cargo del establecimiento afectado.