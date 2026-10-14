Provoca choque y hace girar un Tsuru

MONCLOVA, COAH.- Por presuntamente no tomar las precauciones necesarias al cruzar una intersección, la conductora de una Chevrolet Equinox provocó un choque que hizo girar un Nissan Tsuru la mañana de este miércoles.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Estadio y la calle Francisco Alfaro, donde Karen Valdez conducía una camioneta Equinox blanca y presuntamente se atravesó en la trayectoria del automóvil, manejado por Josés Esparza.

El impacto provocó que el Nissan Tsuru blanco girara hasta quedar cerca de la banqueta, con daños considerables en el costado izquierdo.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes, luego de que testigos solicitaran la intervención de las autoridades.

Debido a los daños, el automóvile tuvo que ser retirado con una grúa y trasladado a un corralón.

Por su parte, Karen Valdez fue trasladada a la jefatura municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños ocasionados.