FGR rechaza versión de incineración masiva en el rancho Izaguirre; peritajes registran 92% de avance

El caso del rancho Izaguirre volvió a generar controversia luego de que un supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relatara a un medio de comunicación italiano que en ese lugar se habrían cometido asesinatos e incineraciones de cientos de personas. Ante estas declaraciones, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la versión difundida y señaló que el procesamiento pericial del inmueble registra un avance del 92%.

La información cobró relevancia después de que el noticiero Tg1, perteneciente a la cadena pública italiana RAI, transmitiera un reportaje sobre el predio en el que presentó el testimonio de un hombre que se identificó como presunto sicario del grupo criminal.

Durante la entrevista, el sujeto aseguró que en el rancho fueron asesinadas más de 500 personas y afirmó haber participado personalmente en la incineración de al menos 250. Sin embargo, la FGR calificó como falsa la información difundida en ese testimonio.

¿Qué ha informado la Fiscalía sobre el rancho Izaguirre?

La controversia ocurre mientras las autoridades continúan con las investigaciones y los trabajos periciales en el inmueble. De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, estas labores presentan un avance del 92%, por lo que el procesamiento del sitio aún no ha concluido.

La institución también informó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con el lugar, identificado por las autoridades como un centro de reclutamiento y adiestramiento.

En abril de 2025, el entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, había señalado que el predio fue utilizado para actividades de reclutamiento y entrenamiento de integrantes del CJNG.

Las declaraciones reavivan la polémica

El testimonio presentado por la televisión italiana volvió a colocar el rancho Izaguirre en el centro de la discusión pública, debido a la gravedad de las acusaciones sobre presuntos homicidios e incineraciones masivas.

Frente a estas afirmaciones, la Fiscalía reiteró su postura y destacó el avance de los análisis periciales, así como la continuidad de las investigaciones relacionadas con el inmueble.

Mientras tanto, el procesamiento del sitio permanece en curso y las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades de las personas vinculadas con el caso.