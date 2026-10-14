Derrapa en moto y choca con compañero

CASTAÑOS, COAH.- Un trabajador de Maxion Inmagusa resultó lesionado la mañana de este miércoles, luego de perder el control de su motocicleta, derrapar sobre el bulevar Santa Cecilia e impactarse contra el automóvil de un compañero.

El afectado fue identificado como Kevin Eliud Ñáñez Amaya, vecino de la colonia Colinas de Santiago, en Monclova, quien circulaba en una motocicleta de colores rojo, verde y negro, con dirección al sur.

De acuerdo con los primeros reportes, al pasar un semáforo, el motociclista perdió el control de la unidad y derrapó sobre el pavimento, hasta terminar impactándose contra un vehículo conducido por otro trabajador de la misma empresa, quien se dirigía a cumplir con su jornada laboral.

Al observar que su compañero había quedado tendido en el suelo, el automovilista detuvo su marcha y solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Control de Accidentes de la Policía Municipal acudieron al lugar, junto con voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Castaños, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y, posteriormente, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el conductor del automóvil involucrado decidió no reclamar los daños ocasionados durante el percance.

Finalmente, la motocicleta fue remolcada a un corralón y el lesionado quedó bajo atención médica.