Rogelio Guerra Vázquez, detenido en México por el homicidio de su esposa

Rogelio Guerra Vásquez fue detenido en México tras permanecer prófugo durante décadas por el homicidio de su esposa en Texas.

BARROTERÁN, COAH.- Tras permanecer prófugo durante 29 años, Rogelio Guerra Vásquez, de 69 años y originario de Barroterán, Coahuila, fue detenido en México por el asesinato de su esposa, Sugie Vásquez, ocurrido en 1997 en Orange, Texas.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI), a través de su oficina en Houston, confirmó la captura del hombre, quien permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras Estados Unidos busca concretar su extradición para que enfrente los cargos en su contra.

El homicidio ocurrió el 16 de mayo de 1997, cuando Sugie Vásquez tenía 21 años. Desde entonces, las autoridades estadounidenses mantuvieron abierta la búsqueda del presunto responsable.

UNA BÚSQUEDA DE DÉCADAS

El 10 de julio de 1997, el Tribunal del Distrito 163 del Condado de Orange emitió una orden estatal de arresto contra Guerra Vásquez por el homicidio de su esposa. La búsqueda continuó durante años.

El 12 de junio de 2006, un tribunal federal del Distrito Este de Texas, con sede en Beaumont, emitió una segunda orden de arresto relacionada con su presunta fuga para evadir la acción de la justicia.

Posteriormente, el FBI lo incorporó a su lista de fugitivos buscados y ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información que permitiera localizarlo.

De acuerdo con la información difundida por la agencia estadounidense, la detención fue resultado de la coordinación entre el FBI Houston, la oficina del Agregado Legal del FBI en México y el Departamento de Policía de Beaumont.

VARIOS NOMBRES EN LOS REGISTROS

Los registros estadounidenses identificaban al detenido con distintas variantes de su nombre: Rogelio Guerra, Rogelio Vásquez Guerra y Rojelio Guerra Vásquez. También era conocido con el alias de "Jaime".

Guerra Vásquez nació el 27 de octubre de 1957 en México y es originario de Barroterán, localidad del municipio de Múzquiz, en la Región Carbonífera de Coahuila.

Actualmente, permanece bajo custodia en México, mientras las autoridades estadounidenses buscan avanzar en el procedimiento de extradición para que responda ante los tribunales de Texas por el homicidio que se le atribuye.

Su captura representa un avance en un caso que permaneció vigente durante décadas.

No obstante, su responsabilidad penal deberá determinarse ante las instancias judiciales correspondientes.