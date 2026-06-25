Trabajador de limpieza atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador del Departamento de Limpieza del Municipio resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta cuando realizaba labores de recolección de basura en calles de la colonia Picasso.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves en el cruce de las calles Cárdenas y Mónaco, donde vecinos y compañeros del empleado solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al verlo tendido sobre la carpeta asfáltica.

El lesionado fue identificado como Carlos Contreras Castillo, de 27 años de edad, quien se encontraba desempeñando sus labores cuando fue embestido por una camioneta GMC Yukon color arena, conducida por Arturo García.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y, tras estabilizarlo, lo trasladaron a la Clínica del ISSSTE para una valoración médica especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, aseguraron la unidad involucrada e iniciaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y determinar el grado de responsabilidad del conductor.

La circulación en el sector se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el levantamiento de evidencias.