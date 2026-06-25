Conato de incendio en IMSS Monclova provoca evacuación de 125 personas

MONCLOVA, COAH.- Un conato de incendio en una cortina cerca del área de los elevadores provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de 125 personas la tarde de este jueves en el Block B de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin que se reportaran personas lesionadas.

La emergencia fue reportada alrededor de las 14:40 horas en el hospital ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle De la Fuente, en la Zona Centro, luego que una llamada al Sistema Estatal de Emergencias alertó a los cuerpos de emergencia sobre la caída de un elevador y la presencia de una densa cantidad de humo en el interior del edificio.

Ante el reporte, en el que inicialmente se desconocía si había personas atrapadas o lesionadas, acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, GRUM y Policía Municipal para atender la contingencia.

Como medida preventiva, fueron evacuadas 125 personas, entre personal médico, trabajadores, pacientes ambulatorios y familiares, mientras los cuerpos de rescate realizaban las labores de inspección y control de riesgos.

Bomberos ingresaron al edificio equipados con extractores de humo para ventilar las áreas afectadas y restablecer las condiciones de seguridad, en tanto el acceso permaneció restringido para facilitar las maniobras de emergencia.

Trascendió que personal se encontraba laborando en uno de los elevadores cuando se registró un conato de incendio en una cortina, situación que fue controlada por los mismos trabajadores, sin embargo, el humo no se hizo esperar.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas durante el incidente, por lo que descartó afectaciones entre pacientes, trabajadores y visitantes.

El funcionario precisó que únicamente se trató de un conato de incendio que fue controlado de manera oportuna por los cuerpos de auxilio.

Asimismo, se descartó que se haya registrado el desplome de un elevador; sin embargo, de acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando el equipo se encontraba en la planta baja, por lo que no hubo personas atrapadas ni víctimas.

Una vez controlada la situación, las autoridades realizaron una inspección técnica para determinar las causas que originaron el conato de incendio y establecer si existe relación con la falla presentada en el elevador.

La rápida respuesta de las corporaciones permitió controlar la emergencia y reanudar las actividades en el hospital sin mayores consecuencias.