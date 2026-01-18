Monclova: hermanos atacados a golpes al salir de cantina

MONCLOVA, COAH.- Una violenta agresión registrada durante la madrugada provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, luego de que dos hermanos fueran brutalmente atacados por varios sujetos al exterior de una cantina ubicada en pleno primer cuadro de la ciudad.

Los hechos se registraron en el establecimiento conocido como Texas, localizado sobre la calle Hidalgo, a donde los ahora lesionados acudieron para convivir. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hermanos se encontraban bailando y conviviendo al interior del lugar sin que se reportaran incidentes previos o conflictos visibles.

Sin embargo, al concluir su estancia y cuando ya se retiraban del establecimiento, fueron interceptados en el exterior por varios individuos, quienes de manera repentina los agredieron a golpes. La golpiza se concentró principalmente en el rostro y la cabeza, siendo superados por el número de atacantes, quienes actuaron con evidente violencia.

A pesar de las lesiones, los hermanos lograron escapar del sitio y corrieron hasta un negocio de comida cercano, ubicado sobre la calle De la Fuente, donde solicitaron auxilio tanto a los cuerpos de emergencia como a la Policía Municipal.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, identificados como Héctor Jesús, de 23 años, y Jesús, de 41 años de edad, ambos de apellidos Domínguez Saavedra. Tras la valoración inicial, se determinó que presentaban múltiples golpes y contusiones en distintas partes del cuerpo, sin ameritar traslado inmediato a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y recabar información; sin embargo, los presuntos agresores ya se habían dado a la fuga.