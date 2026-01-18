Frustran saqueo a antena de telecomunicaciones en Sacramento: dos detenidos

SACRAMENTO, COAH.- La oportuna reacción de las corporaciones de seguridad permitió frustrar un saqueo a una antena de telecomunicaciones en el municipio de Sacramento, donde dos individuos fueron detenidos cuando presuntamente sustraían material especializado, provocando afectaciones al servicio de comunicación.

De acuerdo con información oficial, la movilización se generó tras una denuncia ciudadana en la que un habitante reportó la presencia de dos sujetos encapuchados en las inmediaciones de una antena, de donde los observó salir de manera sospechosa a bordo de una cuatrimoto, cargando mochilas con cableado y piezas utilizadas para el funcionamiento del sistema de telecomunicaciones.

Ante el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal de Sacramento, en coordinación con la Policía Estatal de Coahuila, desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores del municipio, logrando ubicar y dar alcance a los presuntos responsables poco después.

Durante la revisión, a los sujetos se les habría asegurado cableado eléctrico y diversos componentes especializados, presuntamente sustraídos de la antena. Las primeras evaluaciones técnicas indicaron que el daño ocasionado a la infraestructura fue considerable, lo que derivó en fallas e interrupciones en los servicios de comunicación, afectando a usuarios de la localidad.

Los detenidos fueron asegurados y posteriormente trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público en Monclova, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente a fin de deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Autoridades destacaron que la denuncia ciudadana fue clave para evitar un daño mayor a un servicio estratégico, reiterando el llamado a la población a reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad o los servicios básicos de la comunidad.