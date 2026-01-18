Mujer es detenida en Monclova por posesión de sustancias

MONCLOVA, COAH.- Durante un operativo de vigilancia preventiva, elementos de la Policía Preventiva Municipal lograron la detención de una mujer que fue sorprendida en posesión de presuntas dosis de droga, en hechos registrados la noche de ayer en la colonia Nueva Miravalle.

La acción policial se llevó a cabo como parte de los recorridos estratégicos que realizan las corporaciones para inhibir delitos contra la salud y reforzar la seguridad en sectores considerados prioritarios.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando los uniformados detectaron a una mujer que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de la patrulla.

Ante la conducta sospechosa, los agentes intentaron abordarla para una revisión preventiva; sin embargo, la mujer presuntamente intentó huir corriendo, lo que derivó en una breve persecución que concluyó metros adelante, donde fue finalmente interceptada.

Tras practicarle una inspección conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales localizaron entre sus pertenencias seis envolturas tipo grapa que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal. Ante el hallazgo, se procedió a su aseguramiento inmediato, informándole el motivo de su detención y dándole lectura a sus derechos.

La detenida fue identificada como Francisca Yazveth Flores Zamora, de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Azteca. Posteriormente, fue puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de posesión simple de narcóticos y determinar su situación jurídica.