Fiscalía de Coahuila investiga a Don Chuyito por abuso

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en contra de un hombre conocido como "Don Chuyito", dedicado al ramo de eléctrico automotriz, tras ser señalado por dos menores de edad como presunto responsable de un delito de carácter sexual.

De acuerdo con información oficial, las menores realizaron señalamientos directos en contra del acusado, lo que derivó en su presentación ante el Ministerio Público, instancia que dio inicio a las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales aplicables en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

Acciones de la autoridad

La autoridad investigadora informó que actualmente se encuentra en la etapa de integración de la carpeta de investigación, recabando las declaraciones de las víctimas, así como dictámenes periciales y demás datos de prueba que permitan esclarecer los hechos denunciados.

Conforme a la ley, el Ministerio Público dispone de un plazo de hasta 48 horas para reunir los elementos necesarios y determinar si el señalado será presentado ante un juez de control para la audiencia inicial.

De resultar suficientes los datos de prueba, el imputado podría ser vinculado a proceso y enfrentar cargos por el delito de violación, permaneciendo bajo la medida cautelar que determine la autoridad judicial mientras continúa el proceso legal.

Protección de menores

La Fiscalía precisó que el caso se maneja con estricto apego al debido proceso y con especial cuidado en la protección de la identidad y los derechos de las menores, quienes reciben atención especializada a través de las instancias correspondientes.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atenten contra la integridad de menores de edad, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de esta naturaleza.