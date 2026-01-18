Hombre de 66 años es encontrado en estado de ebriedad en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró la noche de ayer sobre la avenida Revolución Mexicana, luego que se reportara a una persona presuntamente lesionada, lo que generó expectación entre automovilistas y vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros informes, cerca de las 23:00 horas se recibió una llamada al número de emergencias en la que se alertaba sobre un hombre herido por arma blanca, a la altura de la calle 11, en la colonia Ampliación Hipódromo.

Ante la gravedad del reporte, se activaron de inmediato los protocolos de atención, acudiendo al sitio paramédicos y elementos de la Policía Municipal.

Tras realizar recorridos y labores de búsqueda en el punto señalado, las autoridades localizaron a un adulto mayor recostado en pleno arroyo vehicular, situación que representaba un serio riesgo tanto para su integridad como para los conductores que circulaban por la zona. El hombre fue identificado como José, de 66 años de edad.

Durante la valoración inicial, personal de auxilio descartó la presencia de lesiones visibles, sangrado o signos de agresión. Se determinó que el adulto mayor se encontraba en estado de ebriedad y que, al no contar con un lugar donde resguardarse, optó por acostarse en un punto sumamente peligroso de la vialidad.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) le brindaron atención preventiva en el lugar, mientras oficiales municipales aseguraban el área para evitar un accidente mayor. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un albergue ubicado en la estación de Bomberos, donde quedó bajo resguardo y pasó la noche en condiciones seguras.