Colisión en cadena en San Salvador deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial sacudió la tranquilidad de la colonia San Salvador la tarde de ayer, luego de que un conductor ignorara el señalamiento de alto en el cruce de la avenida Estadio y Francisco Alfaro, desatando una colisión en cadena que movilizó a cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, Pablo Salas, quien conducía un vehículo Nissan Versa en color blanco, circulaba por la zona cuando omitió respetar el alto correspondiente. Esta imprudencia derivó en un impacto directo contra un automóvil KIA, que era conducido por Karen Bernal.

Tras el primer choque, la fuerza del impacto proyectó la unidad afectada contra una camioneta Dodge RAM blanca que se encontraba estacionada, generando así un accidente múltiple que dejó severos daños materiales en las tres unidades involucradas.

Testigos en el lugar señalaron que el estruendo alertó a vecinos y transeúntes, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. Elementos de Tránsito y Vialidad arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, además de coordinar las maniobras para liberar la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales de consideración. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los señalamientos viales para evitar este tipo de incidentes que, en cuestión de segundos, pueden escalar a consecuencias mayores.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes determinarán la responsabilidad legal correspondiente.