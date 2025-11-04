Atacan a indigente

MONCLOVA, COAH.- En una escena que reflejó la crudeza de la violencia callejera, un hombre en situación de calle fue brutalmente golpeado por tres hombres la noche de este lunes en la colonia Barrera. El ataque dejó al afectado con heridas graves en el rostro y la cabeza, mientras los agresores escapaban cobardemente entre las sombras antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Olimpiada, entre División del Norte y Lázaro Cárdenas, donde vecinos escucharon los gritos de auxilio del hombre identificado como Isaías García, de 46 años, quien fue sorprendido por los tres sujetos mientras descansaba cerca de una banqueta. Sin mediar palabra, los jóvenes comenzaron a golpearlo con un palo, desatando una golpiza que lo dejó tendido y sangrando sobre el pavimento.

Aun con el rostro cubierto de heridas y la mirada perdida, Isaías permanecía consciente cuando arribaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), siendo los primeros quienes le brindaron atención inmediata y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda por las calles aledañas, pero los responsables lograron huir sin dejar rastro. Vecinos señalaron que los agresores eran jóvenes que suelen merodear por la zona, aunque hasta el momento no se ha logrado su identificación.

El ataque ha causado indignación entre los residentes de la colonia, quienes lamentaron la violencia desmedida contra un hombre que, pese a su situación de calle, era conocido por no meterse con nadie.