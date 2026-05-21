En calles de la San Salvador lo dejan tirado tras brutal golpiza

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 27 años fue localizado severamente golpeado y tirado al exterior de una vivienda en calles de la colonia San Salvador, lo que movilizó la mañana de este jueves a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal, luego que vecinos alarmados solicitaran ayuda al verlo en malas condiciones.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Emiliano Zapata, entre las calles Luis Castro y Francisco Alfaro, donde habitantes del sector reportaron al Sistema Estatal de Emergencias la presencia de un joven lesionado que permanecía tendido en plena vía pública y con visibles huellas de violencia.

Al arribar al lugar, paramédicos de la benemérita institución localizaron a quien fue identificado como Isaac Ojeda Mancha, de 27 años de edad, mismo que se quejaba intensamente del dolor provocado por múltiples golpes que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Vecinos del sector señalaron desconocer qué fue lo que ocurrió o quién pudo haber atacado al joven, asegurando únicamente que lo encontraron lesionado al exterior de un domicilio, sin saber siquiera si vive en la colonia o cómo llegó hasta ese sitio.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información entre habitantes cercanos para tratar de obtener datos que ayuden a esclarecer la agresión.

Debido a las lesiones que presentaba y al evidente estado de dolor en el que se encontraba, Isaac fue estabilizado por socorristas de Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Se espera que una vez valorado por personal médico, el caso sea notificado a detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se encargarían de indagar el motivo de la agresión y tratar de identificar a quien o quienes dejaron al joven en esas condiciones.