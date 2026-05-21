Reconocen a madres policías en frontera

FRONTERA, COAH.– En un emotivo convivio cargado de reconocimiento y gratitud, la Dirección de Seguridad Pública de Frontera celebró a las mujeres policías que además de portar el uniforme y velar por la seguridad de la ciudadanía, también desempeñan uno de los papeles más importantes: ser madres.

El evento fue organizado como una forma de reconocer el esfuerzo, compromiso y dedicación de las elementos femeninas que diariamente enfrentan largas jornadas de trabajo, situaciones de riesgo y responsabilidades dentro de la corporación, sin dejar de lado el cuidado y la atención de sus familias.

La Dirección de Seguridad Pública de Frontera destaca el papel de las madres policías en la comunidad.

Durante la convivencia, el Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, resaltó el papel fundamental que desempeñan las madres policías dentro de la sociedad, destacando la valentía y responsabilidad con la que cumplen su labor en las calles, al mismo tiempo que representan un ejemplo de fortaleza para sus hijos.

Asimismo, se reconoció el sacrificio que muchas de ellas realizan al dividir su tiempo entre el deber y el hogar, pues mientras velan por la tranquilidad de las familias fronterenses, también cumplen con el compromiso de sacar adelante a sus propios seres queridos.

El evento fue una muestra de agradecimiento hacia las mujeres que equilibran su labor y la maternidad.

En medio de un ambiente de compañerismo, las asistentes recibieron muestras de agradecimiento, detalles y mensajes de admiración por su vocación de servicio, recordándoles la importancia de su labor dentro de la corporación y en la comunidad.

Gabriel Vázquez Ramírez enfatiza la valentía y compromiso de las mujeres en la seguridad pública.

La Dirección de Seguridad Pública de Frontera reiteró su respeto y reconocimiento hacia las madres policías, señalando que su entrega fortalece no solo la seguridad del municipio, sino también los valores de disciplina, compromiso y humanidad dentro de la institución.