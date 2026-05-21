Asaltan a periodista durante una transmisión en vivo en Morelos

La inseguridad volvió a quedar expuesta luego de que el periodista Fernando Vargas fuera víctima de un asalto mientras participaba en una transmisión en vivo desde su vehículo en el estado de Morelos.

El incidente ocurrió el martes 19 de mayo, cuando Vargas colaboraba en el programa “Blabla Deportivo” de Activo Deportes. Durante la emisión, un hombre se acercó al automóvil y presuntamente lo amenazó con un arma para exigirle sus pertenencias.

¿Cómo ocurrió el asalto?

En medio de la situación, el periodista tomó su teléfono celular y salió del vehículo, instante en que la transmisión dejó de mostrar imagen. Desde el programa, el conductor únicamente alcanzó a reaccionar con sorpresa ante lo sucedido.

Reacción de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional

Tras el asalto, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México informó que Fernando Vargas se encuentra en buen estado y manifestó su respaldo al comunicador. “La LNBP reitera su firme compromiso con el bienestar, la integridad y la seguridad de quienes forman parte de nuestra comunidad deportiva y mediática”, señaló la organización en un mensaje donde también condenó cualquier acto que afecte la seguridad de sus colaboradores.

Estado actual de Fernando Vargas

Hasta ahora, Fernando Vargas no ha publicado información sobre el hecho en sus redes sociales.