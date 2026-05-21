Resguardan 20 niños; Casa Hogar Galilea Monclova sufre inundación por tromba

MONCLOVA, COAH.– La tromba que azotó la ciudad la noche de este miércoles volvió a golpear a quienes menos tienen. La Casa Hogar Galilea A.C. "Amor que Restaura", ubicada en la colonia El Pueblo, presentó nuevamente severas afectaciones por el ingreso de agua a sus instalaciones, obligando a movilizar a cuerpos de emergencia para poner a salvo a 20 menores y evitar una tragedia.

Fue cerca de las 23:00 horas cuando se emitió el llamado de auxilio desde el inmueble ubicado sobre la calle Cuauhtémoc número 1614, luego de que la intensa lluvia comenzara a inundar distintas áreas del albergue, generando momentos de angustia entre encargados y menores.

La escena era desalentadora: agua entrando por distintas zonas mientras personal del hogar hacía todo lo posible por mantener a salvo a los niños, quienes observaban con incertidumbre cómo la tormenta amenazaba el lugar que consideran su refugio.

Acciones de la autoridad

De inmediato, elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y el grupo de apoyo conocido como "Los Legendarios" acudieron al sitio para sumarse a las labores de auxilio, utilizando mangueras, cubetas y botes de plástico para sacar el agua acumulada y evitar que el nivel siguiera aumentando.

En medio de la emergencia, el encargado del lugar, William del Río, informó a las autoridades que los 20 menores que permanecían en la casa hogar estaban bien resguardados y fuera de peligro, aunque el temor y la incertidumbre marcaron la noche dentro del albergue.

Impacto en la comunidad

No es la primera vez que la Casa Hogar Galilea enfrenta una situación similar. Las lluvias intensas han convertido el inmueble en un punto vulnerable, golpeando nuevamente a un espacio que brinda protección y esperanza a menores en situación difícil.

Tras varios minutos de intensas maniobras, los cuerpos de rescate lograron controlar la situación y disminuir el nivel del agua, evitando mayores afectaciones y retirándose del lugar una vez que confirmaron que no existían riesgos para los pequeños.

La tromba dejó algo más que charcos y lodo: dejó una noche de miedo para 20 niños que, entre relámpagos, lluvia y cubetas llenándose de agua, vieron cómo su hogar volvía a ponerse a prueba.