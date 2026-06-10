Agresión a José Ríos: Adulto mayor lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un adulto mayor que se apoya de un bastón para caminar terminó lesionado tras ser presuntamente agredido por el operador de un vehículo de plataforma digital y otro sujeto, luego de una discusión relacionada con una feria, situación que movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la noche del martes en la colonia San Salvador.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas en el cruce de las calles Sargento Martín Lucio y Daniel Menchaca, donde vecinos reportaron al Sistema Estatal de Emergencias una riña entre varias personas, alertando que dos hombres estaban golpeando a una persona de la tercera edad.

Al arribar al lugar, los oficiales preventivos localizaron a José Ríos, quien presentaba diversas lesiones y relató que momentos antes había sostenido una discusión con el conductor de un vehículo de la plataforma InDriver por cuestiones relacionadas con un cambio, situación que escaló hasta convertirse en una agresión física.

De acuerdo con la versión del afectado, el operador de la unidad no actuó solo, ya que otro individuo se unió a la agresión, golpeándolo en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención prehospitalaria al adulto mayor, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y lesiones defensivas en las manos, evidenciando que intentó protegerse de los ataques.

Mientras los socorristas atendían al lesionado, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas para tratar de ubicar a los responsables; sin embargo, pese al recorrido por distintos sectores de la colonia, no lograron localizarlos.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los uniformados orientaron a José Ríos para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, a fin de que las autoridades ministeriales continúen con las investigaciones.

El afectado no requirió traslado a un hospital y permaneció en el lugar tras ser valorado por los socorristas.