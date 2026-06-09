Volcadura de tráiler deja daños en Castaños

CASTAÑOS COAH. - Una aparatosa volcadura de un tráiler de doble remolque registrada la tarde de este martes sobre la carretera Federal 57 provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales en el tramo comprendido entre los municipios de Castaños y Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió cerca de las 18:00 horas, a la altura del kilómetro 101, en una zona caracterizada por curvas pronunciadas y constante tránsito de unidades de carga pesada. En ese punto, un tractocamión terminó fuera de la carpeta asfáltica y volcado sobre uno de sus costados, dejando severamente dañada la cabina.

La unidad era conducida por Guillermo Zúñiga Morán, de 44 años de edad, originario del estado de Tamaulipas, quien manejaba un tractocamión Kenworth en colores amarillo y negro, perteneciente a la empresa DeAcero. El vehículo transportaba dos plataformas cargadas con pizarra roja y tenía como destino final la ciudad de Saltillo.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, al ingresar a una serie de curvas el peso de la carga habría provocado la pérdida de estabilidad de la pesada unidad. La maniobra terminó con el tráiler fuera del camino y posteriormente volcado a un costado de la vía federal.

A pesar de la magnitud del percance y de los daños visibles en la cabina, el operador logró abandonar la unidad por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien únicamente presentó golpes y contusiones leves. Tras la valoración médica se determinó que no requería traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento del hecho, asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes que permitan establecer con precisión las causas que originaron la volcadura.