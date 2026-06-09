Fortalecen empresarios y Fiscalía blindaje contra extorsiones

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de reforzar la prevención del delito y estrechar la coordinación entre las autoridades y el sector productivo de la Región Centro, la Agencia de Investigación Criminal participó en una reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), donde se abordaron temas relacionados con delitos que afectan tanto a empresarios como a la ciudadanía.

El encuentro contó con la participación del Supervisor Regional de la Agencia de Investigación Criminal, inspector Roberto Torres, quien acudió como invitado especial para compartir información preventiva y estrategias de actuación ante diversas modalidades delictivas.

La reunión fue encabezada por el presidente de CANACINTRA Monclova, Jorge Mtanous Falco, acompañado por integrantes del organismo empresarial, quienes intercambiaron inquietudes y experiencias relacionadas con la seguridad en la región.

Durante la mesa de trabajo se analizaron temas como las extorsiones telefónicas, los llamados montapréstamos y otros esquemas de fraude que han afectado a ciudadanos y empresarios en distintas partes del país, enfatizando la importancia de la prevención y la denuncia oportuna.

El inspector Roberto Torres destacó que la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil es fundamental para reducir riesgos y evitar que las personas caigan en engaños o sean víctimas de grupos dedicados a estas actividades ilícitas.

Asimismo, explicó algunos de los protocolos que deben seguirse al recibir llamadas sospechosas o al detectar posibles intentos de fraude, exhortando a los asistentes a reportar cualquier situación irregular ante las instancias correspondientes.

Durante su intervención, el mando policial reconoció el respaldo institucional que se mantiene desde la Fiscalía General del Estado para fortalecer las acciones de prevención e investigación en toda la Región Centro-Desierto.

Finalmente, se reiteró el compromiso de mantener este tipo de encuentros con los distintos sectores de la comunidad para fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer la confianza ciudadana y continuar construyendo entornos más seguros para las familias coahuilenses.