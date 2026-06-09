Accidente en Monclova: familia ilesa tras colisión en carretera 57

MONCLOVA COAH.

La tarde de este martes, una familia estuvo a punto de convertirse en víctima de una tragedia sobre la carretera federal 57, luego de verse involucrada en un aparatoso accidente registrado en el tramo Monclova-Estación Hermanas.

El percance ocurrió poco después de las 16:00 horas a la altura del kilómetro 24, donde corporaciones de rescate y autoridades de seguridad fueron movilizadas tras el reporte de una fuerte colisión entre dos vehículos.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, un automóvil Volkswagen Jetta gris que circulaba con dirección hacia Monclova sufrió presuntamente el estallido de uno de sus neumáticos. La falla provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, que terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

Durante la secuencia del accidente, el vehículo salió proyectado hacia el carril opuesto, impactándose contra una camioneta Chevrolet Tahoe azul marino que se desplazaba de sur a norte. La rápida reacción del conductor de la camioneta evitó un encontronazo frontal, logrando desviar parcialmente la trayectoria y recibiendo el golpe en uno de los costados.

En la Tahoe viajaban integrantes de una familia, entre ellos un menor de aproximadamente cinco años de edad. A pesar de la magnitud del accidente, todos resultaron ilesos. Paramédicos que acudieron al sitio realizaron la valoración correspondiente, confirmando que únicamente presentaban golpes menores y una fuerte crisis nerviosa.

El conductor del Volkswagen resultó lesionado y fue auxiliado por rescatistas de Hermanas, Escobedo y Monclova. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del accidente y efectuaron las diligencias necesarias para esclarecer la mecánica exacta de los hechos.