jóvenes resultan heridos tras agresión en fiesta

MONCLOVA, COAH. – Lo que inició como una convivencia entre amigos terminó en una escena de violencia, luego de que un grupo de sujetos irrumpiera en una fiesta y atacara brutalmente a dos jóvenes en la colonia Lomas de San Miguel.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas en una quinta ubicada sobre la avenida Higueras, donde varios jóvenes se encontraban reunidos. De acuerdo con los testimonios, la situación cambió repentinamente cuando varios individuos llegaron al lugar y cortaron la energía eléctrica al bajar el interruptor.

Al salir para ver qué ocurría, Enrique Alfonso Herrera Espinosa, de 18 años, y su amigo Kedri ´N´, de 17, fueron sorprendidos por los agresores, quienes sin mediar palabra comenzaron a atacarlos con violencia.

Durante la agresión, Enrique recibió un machetazo en la frente que le provocó una herida de consideración, mientras que Kedri ´N´ fue golpeado con una piedra en la cabeza, quedando ambos lesionados ante la mirada de otros asistentes que intentaron intervenir.

Tras cometer la agresión, los responsables huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades, dejando a los jóvenes heridos sobre el sitio.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron rápidamente para brindar los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a los lesionados al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanecen bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo en el sector para tratar de ubicar a los agresores; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El ataque generó preocupación entre vecinos de la colonia, quienes señalaron que este tipo de hechos violentos se han vuelto cada vez más frecuentes durante reuniones nocturnas.