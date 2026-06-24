Tres sujetos agreden a joven en su hogar de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 26 años resultó lesionado luego de que tres sujetos irrumpieron violentamente en su domicilio y lo agredieron a golpes durante la noche del miércoles en la colonia Colinas de Santiago, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

La agresión ocurrió en la colonia Colinas de Santiago, donde tres hombres irrumpieron en su hogar.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 22:00 horas en el cruce de las calles Conejo y Martín de Zavala, donde reside Kevin Borrego Moncada.

De acuerdo con los primeros reportes, tres individuos llegaron al inmueble, causaron daños en la vivienda e ingresaron para atacar al joven.

Según la información recabada en el lugar, los agresores portaban bates con los que golpearon a Kevin en diversas partes del cuerpo. La víctima recibió impactos principalmente en la cabeza y el pecho, situación que alarmó a familiares y vecinos, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio para brindarle atención prehospitalaria. Tras valorarlo, determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida; sin embargo, debido a los golpes sufridos, fue atendido de manera especializada y posiblemente trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides para una revisión más completa y permanecer bajo observación médica.

Las autoridades realizaron un operativo en busca de los agresores, quienes aún no han sido localizados.

Elementos de distintas corporaciones policiacas tomaron conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda en el sector y áreas cercanas para localizar a los responsables.

Pese a los recorridos realizados, los presuntos agresores no fueron ubicados. Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y se proceda legalmente contra quien resulte responsable.